Зарплаты петербуржцев за год выросли на 15 процентов

Город нуждается в рабочих.

В Петербурге за год зарплаты жителей выросли на 15 процентов. Эксперты проанализировали вакансии на портале "Работа России". Об этом сообщили Комитете по труду и занятости населения.

Значительно выше стали зарплаты в сферах консалтинга, стратегического развития и управления, пищевой промышленности.

На сайте опубликовано 52 тыс. вакансий. Около 60 процентов вакансий – по рабочим профессиям.

Более 70 тыс. рублей готовы платить в строительстве, недвижимости, металлургии, информационных технологиях.

Ранее на Piter.tv: стали известны самые востребованные "женские" вакансии в Петербурге.

Фото: Pxhere