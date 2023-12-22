  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зарплаты петербуржцев за год выросли на 15 процентов
Сегодня, 14:49
81
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Зарплаты петербуржцев за год выросли на 15 процентов

0 0

Город нуждается в рабочих.

В Петербурге за год зарплаты жителей выросли на 15 процентов. Эксперты проанализировали вакансии на портале "Работа России". Об этом сообщили Комитете по труду и занятости населения.

Значительно выше стали зарплаты в сферах консалтинга, стратегического развития и управления, пищевой промышленности. 

На сайте опубликовано 52 тыс. вакансий. Около 60 процентов вакансий – по рабочим профессиям. 

Более 70 тыс. рублей готовы платить в строительстве, недвижимости, металлургии, информационных технологиях. 

Ранее на Piter.tv: стали известны самые востребованные "женские" вакансии в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: комитет по труду и занятости населения, работа россии, рост зарплат в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии