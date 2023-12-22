Стали известны самые востребованные "женские" вакансии в Петербурге

В целом компании стали активнее, и на 22% чаще приглашают петербурженок на работу. Однако женщины по-прежнему склонны занижать свои зарплатные ожидания.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали резюме из Петербурга. Оказалось, что доля женских запросов составляет 51%. Таким образом, в сторону прекрасной половины человечества наблюдается незначительный перекос. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на исследование.

Интересно, что чаще всего работу ищут соискательницы до 18 лет и старше 51 года, отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. Ярко выраженными "женскими" профессиональными областями на рынке труда, в которых доля резюме женщин составляет от двух третей и выше, являются управление персоналом и тренинги (82% женских резюме), финансы, бухгалтерия (78%), наука, образование (75%), административный персонал (75%), медицина, фармацевтика (71%), розничная торговля (68%), искусство, развлечения, массмедиа (66%) и страхование (66%).

В целом компании стали активнее, и на 22% чаще приглашают петербурженок на работу. Однако женщины по-прежнему склонны занижать свои зарплатные ожидания. Так, в среднем соискательница в Санкт-Петербурге запрашивает доход на уровне 60 тыс. рублей, в то время как мужчина-соискатель в северной столице в среднем ожидает зарплату на уровне 85 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что у 43% работодателей из Петербурга нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров.

Фото: Piter.TV