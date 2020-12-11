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В Петербурге готовится к открытию выставка КУБ ЭКСПО
Сегодня, 17:39
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ElzaRada12

В Петербурге готовится к открытию выставка КУБ ЭКСПО

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Выставка пройдет в "Экспофоруме" 22 и 23 апреля.

В павильоне Е площадки "Экспофорум" в рамках Санкт-Петербургского Международного Форума Труда состоится выставка КУБ ЭКСПО "Кадры. Управление. Безопасность". 

На выставке будет два основных тематических блока: "Охрана труда и безопасность труда" и "HR, повышение квалификации". По каждому из этих направлений будут представлены тематические стенды от компаний-производителей и разработчиков со всей России, образовательных учреждений, поставщиков услуг. Также здесь пройдут семинары, дискуссии, круглые столы и другие мероприятия деловой программы с участием экспертов и ведущих практиков. 

Посетителям предоставится возможность протестировать респиратор с защитой от агрессивных вирусов и радиоактивной пыли,  изучить  карту фитодизайна для жилых помещений, погрузиться в виртуальную реальность "Умный труд" и при помощи VR-очков поучиться сварке, пройти экзамен по оценке квалификации,  оценить страховки на высотном полигоне или спасти пострадавшего с высоты.

По данным организаторов, в 2020 году КУБ ЭКСПО посетили более 6000 человек.  

Для посетителей выставка будет бесплатной, регистрация по ссылке

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: комитет по труду и занятости населения, куб экспо, санкт петербургский международный форум труда, экспофорум
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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