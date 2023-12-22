Летом в Петербурге будут работать не менее 11 тыс. подростков

Летом 2024 года в Петербурге планируется трудоустройство по программе временной занятости не менее 11 тыс. подростков. Об этом 23 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на городской комитет по труду и занятости населения.
Молодых петербуржцев впервые ждут промышленные предприятия – завод "Волна" и АО "Северный Пресс". Принять участие в программе временного трудоустройства получится у подростков, которые подтвердили учетную запись на "Госуслугах" и зарегистрировались на портале "Работа России".
Кроме того, можно обратиться в районное Агентство занятости или кадровый центр "Работа России", где специалисты помогут подать заявку на подбор подходящих вакансий.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 27 мая пройдет Парад духовых детско-юношеских оркестров.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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