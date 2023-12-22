В Петербурге 27 мая пройдет Парад духовых детско-юношеских оркестров

Праздник пройдет 27 мая в Петропавловской крепости. Начало в 11:00.

В Петербурге состоится парад духовых детско-юношеских оркестров в честь 321-летия города. Об этом сообщили в tg-канале Комитета по культуре.

Праздник пройдет 27 мая в Петропавловской крепости. Начало в 11:00. Перед зрителями выступят 600 музыкантов из 26 музыкальных школ и училищ Санкт-Петербурга, а также артисты из ДНР. Перед петербуржцами выступят студенты духового отдела Мариупольского музыкального училища.

Жители Северной столицы смогут насладиться звучанием исторических маршей, лирическими и патриотическими композициями, песнями о Петербурге. Прозвучат Государственный гимн России, "Гимн великому городу" Р. Глиэра, "Гусарский марш" А. Петрова и другие композиции. В концерте примет участие народный артист России Василий Герелло.

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Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга