Петербургские компании массово переманивают IT-специалистов из других регионов

Каждый второй петербургский IT-работодатель ищет кадры за пределами города.

Почти половина петербургских работодателей в IT-сфере ищет специалистов за пределами региона, при этом чаще всего приглашения получают жители Москвы и Ленинградской области, сообщает исследование hh.ru.

С начала года петербургские компании отправили 10,5 млн приглашений о работе. 84% получили местные жители, 3% – москвичи (305 тыс.), 2,4% – жители Ленобласти (свыше 250 тыс.).

Наиболее активно ищут за пределами города IT-специалистов (47% внешних приглашений), работников сферы искусства и медиа (42%), маркетологов и пиарщиков (39%). Реже всего приглашают из других регионов работников общепита, медиков и производственников.

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Фото: freepik (ArthurHidden)