Социальный туризм для старшего поколения развивают в Ленобласти

Реализация программы осуществляется в рамках проекта "Мой край – Ленинградская область" совместно с областным Комитетом по культуре и туризму.

В Ленобласти активно развивается направление в сфере социального туризма, направленное на поддержку старшего поколения. В рамках этой инициативы общественные объединения, разрабатывающие туристические проекты для пожилых людей, получают грантовую поддержку, сообщает "ЛенТВ24".

Туры для людей "серебряного возраста" тщательно адаптированы под их потребности: учитывается уровень активности и мобильности, а также интересы участников. Во время экскурсий пожилых людей сопровождают опытные гиды и медицинские работники. Кроме того, для комфортного пребывания организовано питание.

Реализация программы осуществляется в рамках проекта "Мой край – Ленинградская область" совместно с областным Комитетом по культуре и туризму. Особое внимание уделяется маршрутам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева отметила важность предоставления пожилым людям возможности посетить исторические места, бережно хранящие память о событиях военного времени. На территории 47-го региона сохранилось уникальное историческое наследие, представляющее интерес не только для жителей области, но и для всей страны.

Ранее мы сообщили о том, что штрафы коллекторам в Ленобласти достигли 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")