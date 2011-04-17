Штрафы коллекторам в Ленобласти достигли 300 тыс. рублей

Всего в службу поступило 148 жалоб от граждан, столкнувшихся с некорректными действиями коллекторских агентств и кредитных организаций.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области с начала 2025 года обнаружило многочисленные случаи ненадлежащего поведения организаций, специализирующихся на взыскании долгов. За указанные правонарушения наложены штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей.

Всего в службу поступило 148 жалоб от граждан, столкнувшихся с некорректными действиями коллекторских агентств и кредитных организаций. Нарушителям выдано 46 официальных предупреждений.

Пресс-релиз управления от 29 апреля подтверждает факт составления трех протоколов об административных нарушениях, фигурантами которых стали микрофинансовые организации и банковские учреждения.

Жители региона вправе обратиться с заявлениями о противоправных действиях коллекторов и кредиторов через специальную онлайн-приемную на официальном веб-сайте УФССП или направить письменное обращение в местное подразделение Службы судебных приставов. Заявления рекомендуется составлять подробно, указывая личные данные заявителя, контактные реквизиты, детально описывать обстоятельства конфликта и прилагать имеющиеся доказательства нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть укрепляет экономические связи с Узбекистаном.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Ленобласти