Ленобласть укрепляет экономические связи с Узбекистаном

Делегация из 47-ого региона приняла участие в мероприятиях V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономическим вопросам Дмитрий Ялов и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк посетили Ташкент в рамках прошедшей там бизнес-миссии. Как рассказал Ялов, делегация состояла примерно из десятка местных компаний, многие из которых рассчитывают заключить контракты с зарубежными партнерами, сообщает официальный портал регионального правительства.

Делегация приняла участие в мероприятиях V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", организаторами которой выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с правительством Узбекистана.

На встрече с хокимом Ферганской области Анна Данилюк подчеркнула стремление Ленинградской области укрепить сотрудничество с Узбекистаном, обозначив приоритетом активную работу по укреплению межрегионального взаимодействия и ускоренному развитию партнёрских отношений.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти приглашают принять участие в "Битве роботов".

Фото: Правительство Ленобласти