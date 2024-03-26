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Ленобласть укрепляет экономические связи с Узбекистаном
Сегодня, 10:05
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Ленобласть укрепляет экономические связи с Узбекистаном

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Делегация из 47-ого региона приняла участие в мероприятиях V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономическим вопросам Дмитрий Ялов и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк посетили Ташкент в рамках прошедшей там бизнес-миссии. Как рассказал Ялов, делегация состояла примерно из десятка местных компаний, многие из которых рассчитывают заключить контракты с зарубежными партнерами, сообщает официальный портал регионального правительства.

Делегация приняла участие в мероприятиях V Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия", организаторами которой выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с правительством Узбекистана.

На встрече с хокимом Ферганской области Анна Данилюк подчеркнула стремление Ленинградской области укрепить сотрудничество с Узбекистаном, обозначив приоритетом активную работу по укреплению межрегионального взаимодействия и ускоренному развитию партнёрских отношений.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Ленобласти приглашают принять участие в "Битве роботов".

Фото: Правительство Ленобласти

 

Теги: ленобласть, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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