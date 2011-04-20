Жителей Ленобласти приглашают принять участие в "Битве роботов"

Третий сезон чемпионата даёт уникальную возможность сконструировать собственного боевого робота, вступить в творческое сообщество инженеров-изобретателей и бороться за крупные денежные награды.

Жителей Ленинградской области приглашают поучаствовать в новом этапе популярного конкурса "Битва роботов", который проходит в третий раз. Регистрация команд открыта до 15 мая на едином портале государственных услуг.

Третий сезон чемпионата даёт уникальную возможность сконструировать собственного боевого робота, вступить в творческое сообщество инженеров-изобретателей и бороться за крупные денежные награды. Соревнования открыты как для взрослых коллективов с тяжёлыми роботами массой до 110 килограммов, так и для юных энтузиастов возраста 10-17 лет, которые создадут миниатюрных роботов массой до полутора килограмм. Общий размер премиального фонда соревнований — 6,6 млн рублей.

Каждая команда может включать до пяти участников, а созданный робот обязан отвечать строгим техническим условиям, указанным в регламенте турнира. Организаторы ожидают привлечь 64 коллективы для участия в соревновании взрослых роботов и 32 коллектива для битвы малых моделей.

Международный чемпионат "Битва роботов" представляет собой состязания, в которых команды конструируют и соревнуются боевыми машинами на специальном ринге. Итоги определяются судейской коллегией.

Конкурс реализуется при содействии федерального проекта "Цифровая экономика и цифровизация госуправления". Год назад команда БРПЛ из Ленинградской области попала в финал международного этапа соревнований среди мини-роботов, войдя в пятёрку сильнейших.

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Фото: Unsplash (P. L.)