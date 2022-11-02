Ленобласть намерена открыть водный туристический маршрут в Карелию

Вскоре состоится встреча руководства Ленинградской области и Республики Карелия, на которой стороны намерены обсудить перспективы совместного развития инфраструктуры железнодорожного и водного транспорта.

В ходе прошедшей пресс-конференции, посвящённой вопросам развития водного транспорта в Ленинградской области, было объявлено, что регион станет началом туристических водно-транспортных маршрутов в направлении Карелии. Одновременно там же представили новый туристический проект под названием "Салми".

Михаил Присяжнюк, возглавляющий комитет Ленинградской области по транспортной политике, проинформировал, что вскоре состоится встреча руководства Ленинградской области и Республики Карелия, на которой стороны намерены обсудить перспективы совместного развития инфраструктуры железнодорожного и водного транспорта, а также обсудить вопросы улучшения навигационных условий в данном регионе. Это предложение поступило непосредственно от главы администрации Ленинградской области.

Кроме того, в ближайшее время, начиная с мая, начнётся проведение работ по изучению местности и определению маршрута. В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, руководство региона объявило о проведении акции "Бессмертная флотилия".

Вместе с государственной организацией "Пассажиравтотранс" был презентован уникальный проект — специальный экскурсионный автобус "Музеобус", оборудованный мультимедийными средствами, знакомящими пассажиров с историей трудового подвига и героизма жителей блокадного Ленинграда на знаменитой Дороге Жизни.

Открытие официального сезона навигации на воде в Ленинградской области ожидается уже завтра. Все необходимые подготовительные работы завершены.

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