Передвижная выставка"Музеобус" отправится по школам Ленинградской области

Выставка рассказывает о блокаде Ленинграда, героических подвигах водителей, перевозивших грузы по Дороге жизни, а также их автомобилях.

Комитет по транспорту Ленинградской области совместно с ГУП "Пассажиравтотранс" представил губернатору Александру Дрозденко) проект "Музеобус". Подробности рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Передвижной музей "Дорога жизни – Дорога труда" расположен в салоне автобуса Волжанин-6270. Выставка рассказывает о блокаде Ленинграда, героических подвигах водителей, перевозивших грузы по Дороге жизни, а также их автомобилях.

Губернатор региона оценил "Музеобус" и поручил организовать курсирование передвижной выставки по школам Ленинградской области. Первая остановка – город Кудрово.

Проект "Музеобус – Как музей, только автобус!" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, проект поддержал Комтранс Ленинградской области.

Ранее песни Великой Отечественной войны прозвучали на "синей" линии петербургского метро.

Фото: Telegram/ Комитет по транспорту Ленобласть