Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос

Мероприятие приурочено к 125-летию старейшего театра Москвы.

Чайку, изображенную на занавесе Московского художественного театра имени А.П. Чехова отправят в космическое пространство. Об этом стало известно из сообщения от государственной корпорации "Роскосмос", опубликованного в их социальных сетях.

Чайка набирает высоту и отправляется в космос... Совсем скоро на орбиту отправится фрагмент легендарного МХТовского занавеса. пресс-служба "Роскосмоса"

Эксперты напомнили россиянам о том, что театральный занавес, на котором изображен символ МХТ, был придуман архитектором Федором Шехтелем. Этот же символ могут разместить на эмблеме одного из будущих экипажей, который отправится к Международной космической станции. Уточняется, что в честь 125-летия старейшего театра города Москвы "Роскосмос" и МХТ запланировали множество официальных мероприятий. В частности, актеры отправятся на гастроли, где выступят перед сотрудниками космодрома "Байконур" с постановкой.

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Фото и видео: Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"