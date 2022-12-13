"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС

Обломки грузовика должны затонуть в Тихом океане.

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-21" с неисправной системой терморегулирования (охлаждения) отстыковался от Международной космической станции. Прямая трансляция с места событий велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что после схода объекта с околоземной орбиты он будет затоплен в мировом океане. Перед тем, как грузовик сойдет с орбиты планеты, космонаыты при помощи телеоператорного управления развернут его и еще раз сфотографируют место повреждения. В 07:03 утра по местному времени двигательная установка "Прогресса" включилась на торможение. Далее обломки должны приземлиться в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Напомним, что "Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Этот грузовик привез на орбитальную станцию Земли более 2,5 тонны грузов, которые включали в себя необходимую аппаратуру, топливо, еду и питьевую воду, одежду. Аппарат стал вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Ранее аналогичная ситуация фиксировалась с пилотируемым "Союзом МС-22". Тогда специалисты смогли определить причину неполадки. Повреждение возникло из-за попадания в объект микрометеорита.

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Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ