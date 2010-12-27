Он также проанализировал статистику преступлений.

Чайка рассказал о разработке новых мер для борьбы с коррупцией. Об этом генеральный прокурор сообщил "Коммерсанту". За три неполных года за данное нарушение осудили 3 тысячи правоохранителей. С 2017 года по сентябрь 2019-го наказание получили около 32 тысяч человек. Из них 10% являлись представителями закона.

Растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом объяснил спикер

За первые 9 месяцев 2019 года выявлено 26 тысяч коррупционных преступлений. Все реже регистрируются случаи мелкого взяточничества (ну сумму менее 10 тысяч рублей). За вышеуказанный период зафиксировано 4,2 тысячи подобных преступлений. В связи с этим чиновники разработают комплекс дополнительных антикоррупционных мер. Решение принято в рамках координационного совещания глав правоохранительных органов страны.

Они коснутся, в том числе, борьбы с "откатами" и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов добавил генпрокурор

Ранее Piter.tv писал о том, что по космодрому Восточный расследовалось 163 уголовных дела.

Фото: Piter.tv

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