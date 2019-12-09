За данное преступление предлагается сажать на срок от 10 до 25 лет.

В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене. Глава национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов хочет сажать преступников за данное нарушение на срок от 10 до 25 лет. Об этом спикер сообщил в интервью "РИА Новостям". По мнению спикера, хищение бюджетных средств вредит национальной безопасности страны. Коррупция все больше становится "раздражающим внутриполитическим фактором"

Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нужно вводить ответственность, прежде всего приравнивать это к измене Родине прокомментировал Кабанов

Вопрос о досрочном освобождении или амнистии возможен, если коррупционер возместил ущерб. Специалист добавил, что сейчас власти стараются бороться с проблемой на высшем уровне, активно используется антикоррупционное законодательство. Однако из-за хищений у правительства падает рейтинг доверия. Кабанов предложил создать более прозрачную систему, чтобы россияне видели реальные результаты от работы чиновников.

Ранее Piter.tv писал о том, что по космодрому Восточный расследовалось 163 уголовных дела.