Генпрокурор РФ прокомментировал ситуацию с хищениями.

По космодрому "Восточный" расследовалось 163 уголовных дела. Они заведены с начала строительства космодрома. Об этом сообщил Генпрокурор России Юрий Чайка в интервью "Коммерсанту". Большинство из дел расследовалось СК и его военным подразделением. Еще 68 дел переданы МВД, два - в ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения в отношении 145 человек. Решения приняты по 109 расследуемым делам.

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На данный момент приговор получили более сотни должностных лиц по 90 делам. Ведется расследование еще по 25 делам. Большинство из них заведено по вопросам хищений средств из бюджета.

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Видео: YouTube/Роскосмос ТВ