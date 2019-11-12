Информацией поделился гендиректор Роскосмоса.

Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта. По словам Дмитрия Рогозина, сейчас за строительством установлен жесткий контроль и учет бюджетных средств, выделяемых на развитие данного проекта.

Гендиректор Роскосмоса добавил, что на первом этапе действительно было "безобразие". Однако большинство чиновников, замешанных в этом, арестованы. Также в рамках расследования расформировано отделение "Спецстроя России". Контролировать процесс назначен сам Рогозин, который назвал себя "основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома", еще когда находился на посту вице-премьера.

Рогозин заявил, что не допустит новых случаев воровства на "Восточном".

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин о космодроме "Восточный": "Так и воруют".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ