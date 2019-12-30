Церемония вручения премии "Оскар" снова пройдет без ведущего

В этом году вручение премии "Оскар" состоится 9 февраля.

Церемония вручения кинопремии "Оскар" снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.

В прошлом году церемония также прошла без ведущего. Это произошло впервые за 30 лет. Комик и актёр Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter почти десятилетней давности. Он при этом извинился перед ЛГБТ-сообществами.

В этом году вручение премии "Оскар" состоится 9 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Российский мультфильм и фильм попали в шорт-лист премии "Оскар".