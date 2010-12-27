Российский мультфильм и фильм попали в шорт-лист премии "Оскар"

Честь представлять Россию выпала Константину Бронзиту и Кантемиру Балагову.

Российский мультфильм и художественный фильм попали в шорт-лист премии "Оскар". Об этом говорится на официальном сайте киноакадемии США.

Режиссером короткометражки стал петербуржец Константин Бронзит. Киноакадемии понравилась его новая работа "Он не может жить без космоса". Он поборется за награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". В категорию попали претенденты из Чехии, США, Франции, Нидерландов, Канады, Португалии и Китая. В общей сложности в ней представлено 9 творческих произведений.

.В шорт-лист также попал фильм Кантемира Балагова "Дылда". Он попал в номинацию "Лучший иностранный художественный фильм". Россиянину придется обойти в борьбе за приз кандидатов из Чехии "("Раскрашенную птицу"), Эстонии ("Правда и справедливость"), Франции ("Отверженые"), Венгрии ("Те, кто остался"), Северной Македонии ("Страна меда"), Польши ("Тело Христово"), Южной Кореи ("Паразиты") и Испании "Боль и слава".

Список номинантов огласят 13 января в Лос-Анджелесе. Торжественная церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что стали известны лауреаты премии Европейской киноакадемии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/