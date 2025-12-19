Церемония прощания с худруком петербургской Капеллы Владиславом Чернушенко состоится 30 января

Отпевание состоится в 13:00 в Смольном соборе на площади Растрелли.

Прощание с выдающимся дирижёром Владиславом Чернушенко пройдёт в Петербурге 30 января. Гражданская панихида назначена на 10 утра в стенах Капеллы, расположенной на набережной реки Мойки.

Отпевание состоится в 13:00 в Смольном соборе на площади Растрелли. Затем, в 15:00, пройдёт церемония погребения маэстро на Смоленском кладбище.

Владислав Чернушенко ушёл из жизни 27 января на 91-м году. Заслуженный деятель культуры, народный артист Советского Союза, лауреат многочисленных наград, художественный руководитель Государственной академической капеллы Петербурга и ректор консерватории имени Римского-Корсакова (1979–2002 гг.).

Свои соболезнования семье и близким покойного выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

