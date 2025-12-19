Ушел из жизни народный артист СССР и худрук петербургской Капеллы Владислав Чернушенко

Владислав Чернушенко возглавлял коллектив Капеллы с 1974 года, став символом целой эпохи в музыкальной культуре.

В Петербурге 27 января ушел из жизни легендарный дирижёр, заслуженный деятель искусств и общественный деятель Владислав Чернушенко. Народный артист Советского Союза, лауреат государственных премий, почётный гражданин Петербурга скончался на 91-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Государственный Государственную академическую капеллу.

Владислав Чернушенко возглавлял коллектив Капеллы с 1974 года, став символом целой эпохи в музыкальной культуре. Благодаря своему таланту и преданности искусству он внёс огромный вклад в развитие отечественного хорового исполнительства, оставив уникальное художественное наследие, оказывающее огромное влияние на профессиональное и любительское исполнение хоровой музыки в наши дни.

Чернушенко отличался глубокой любовью к русской классике, исключительным чувством музыкального текста и способностью создавать незабываемые музыкальные образы. Каждое выступление коллектива под руководством маэстро становилось событием, привлекавшим зрителей своим высоким качеством исполнения и эмоциональностью звучания.

Художественным руководителем и педагогом он вдохновил целое поколение музыкантов, студентов и любителей музыки, навсегда связавших своё творчество с его творчеством. Совершенствуя репертуар Капеллы, Чернушенко открыл слушателям произведения отечественных композиторов, поднял престиж профессионального хорового образования и заложил основы современной школы петербургского хорового искусства.

Друзья, коллеги и ученики выразили глубокие соболезнования семье и близким музыканта. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

Фото: Pxhere