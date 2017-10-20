Цепная авария в Ярославле: В результате ДТП "Газель" повисла на ограждении

В сети появилось видео момента ДТП снятое видеорегистратором пострадавшей машины.

Серьезная авария произошла накануне поздним вечером, 19 октября, на Московском проспекте в Ярославле недалеко от пересечения с улицей Наумова.

ДТП произошло около 20 часов 30 минут. На проспекте столкнулись грузовая "Газель" и ВАЗ-2112. Сообщается, что на дорогу выскочила легковушка и подрезала автобус. Автобус в свою очередь, чтобы избежать столкновения, подрезал "Газель". "Газель" уходя от удара с автобусом задела ВАЗ-2112. В результате удара легковушку развернуло на 180 градусов, а "Газель" залетела на ограждение левой частью.

По мистическому совпадению пассажирка отечественной легковушки ехала с похорон. В результате аварии никто из людей серьезно не пострадал. ГИБДД устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

10 октября под Ярославлем произошла подобная авария. Piter.TV публиковало видео момента этого ДТП. Водитель микроавтобуса, уходя от столкновения с выскочившей на трассу легковушкой, врезался в другой легковой автомобиль.

Видео: YouTube/ Сорренто

Фото: ВК, Подслушано у водителей/Ярославль