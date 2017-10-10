Момент аварии под Ярославлем: Совершил ДТП по вине другого водителя

В сети появилось видео момента аварии на трассе Ярославль - Кострома.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео с моментом ДТП под Ярославлем.

Авария произошла предположительно в минувшие выходные недалеко от поста ДПС в поселке Туношна на автодороге Ярославль - Кострома. На опубликованных кадрах видно, что водитель "Рено Логан" не убедился в безопасности и выехал на главную дорогу, по которой в это время ехал микроавтобус. Водитель микроавтобуса, чтобы избежать столкновения с "Рено" выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Хендай Солярис".

Микроавтобус и "Хендай" получили механические повреждения. О пострадавших людях не сообщается. К слову сказать, водитель "Рено" не уехал с места происшествия, а остановился и пришел на место ДТП.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ м1 А