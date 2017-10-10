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Момент аварии под Ярославлем: Совершил ДТП по вине другого водителя

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В сети появилось видео момента аварии на трассе Ярославль - Кострома.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео с моментом ДТП под Ярославлем.

Авария произошла предположительно в минувшие выходные недалеко от поста ДПС в поселке Туношна на автодороге Ярославль - Кострома. На опубликованных кадрах видно, что водитель "Рено Логан" не убедился в безопасности и выехал на главную дорогу, по которой в это время ехал микроавтобус. Водитель микроавтобуса, чтобы избежать столкновения с "Рено" выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Хендай Солярис". 

Микроавтобус и "Хендай" получили механические повреждения. О пострадавших людях не сообщается. К слову сказать, водитель "Рено" не уехал с места происшествия, а остановился и пришел на место ДТП.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ м1 А

 
Теги: видео аварии , момент дтп , новости регионов , ярославль
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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