Прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса из Ярославля в Петербург

Перелет задержан более пяти часов.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Ярославля в Петербург. В первом аэропорту временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

Перелет задержан более пяти часов, с людьми работает помощник Ярославского транспортного прокурора Дмитрий Кукин. Кроме того, действует мобильная приемная надзорного ведомства. В случае нарушений обращайтесь по номеру телефона: +7 (911) 973-22-00. Пассажирам выдали напитки и питание.

Ранее мы рассказывали о том, что Turkish Airlines добавила новый рейс из Петербурга в Стамбул. Теперь у авиакомпании появились дополнительные ночные вылеты.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура