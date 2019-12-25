  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса из Ярославля в Петербург
Сегодня, 15:59
90
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура начала проверку по факту задержки авиарейса из Ярославля в Петербург

0 0

Перелет задержан более пяти часов.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса из Ярославля в Петербург. В первом аэропорту временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. 

Перелет задержан более пяти часов, с людьми работает помощник Ярославского транспортного прокурора Дмитрий Кукин. Кроме того, действует мобильная приемная надзорного ведомства. В случае нарушений обращайтесь по номеру телефона: +7 (911) 973-22-00. Пассажирам выдали напитки и питание. 

Ранее мы рассказывали о том, что Turkish Airlines добавила новый рейс из Петербурга в Стамбул. Теперь у авиакомпании появились дополнительные ночные вылеты. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: задержка рейса, ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии