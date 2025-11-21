Задержанный на 31 час в Пулково самолет отправился в Дубай

Из 126 пассажиров 45 предоставили гостиницу, остальные дожидались вылета дома.

Самолет авиакомпании Flydubai отправился в Дубай из петербургского аэропорта Пулково спустя 31 час задержки. Об этом пишет 21 ноября "Бриф24".

Напомним, отправление рейса перенесли по техническим причинам. Самолет должен был вылететь 20 ноября в 00:25. Из 126 пассажиров 45 предоставили гостиницу, остальные дожидались вылета дома.

Фото: Piter.TV