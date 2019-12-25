Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Петербурга в Дубай

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании Flydubai из Петербурга в Дубай. Предварительно, самолет перенесли с 20 на 21 ноября по техническим причинам.
Из 126 человек 45 размещены в отеле, остальные находятся по месту жительства.
Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и своевременное предоставление услуг, предусмотренных авиационными правилами. В круглосуточном режиме работает приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Северо-Западная транспортная прокуратура
В случае нарушений обратитесь по телефону дежурного прокурора: +7 (911) 973-22-00.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
