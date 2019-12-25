Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Петербурга в Дубай

Предварительно, самолет перенесли с 20 на 21 ноября по техническим причинам.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании Flydubai из Петербурга в Дубай. Предварительно, самолет перенесли с 20 на 21 ноября по техническим причинам.

Из 126 человек 45 размещены в отеле, остальные находятся по месту жительства.

Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и своевременное предоставление услуг, предусмотренных авиационными правилами. В круглосуточном режиме работает приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Северо-Западная транспортная прокуратура

В случае нарушений обратитесь по телефону дежурного прокурора: +7 (911) 973-22-00.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура