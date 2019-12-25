  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Петербурга в Дубай
Сегодня, 14:58
118
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Петербурга в Дубай

0 0

Предварительно, самолет перенесли с 20 на 21 ноября по техническим причинам.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании Flydubai из Петербурга в Дубай. Предварительно, самолет перенесли с 20 на 21 ноября по техническим причинам. 

Из 126 человек 45 размещены в отеле, остальные находятся по месту жительства. 

Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и своевременное предоставление услуг, предусмотренных авиационными правилами. В круглосуточном режиме работает приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

В случае нарушений обратитесь по телефону дежурного прокурора: +7 (911) 973-22-00. 

Ранее на Piter.TV: самолет в Пулково остановили на рулежке после задымления в салоне. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: задержка рейса, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии