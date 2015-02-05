По данным следствия, в одной из квартир произошла семейно-бытовая ссора.

В Ярославле задержан дебошир, угрожавший полицейским и взорвавший страйкбольную гранату. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Курчатова. По данным следствия, в одной из квартир произошла семейно-бытовая ссора. На место прибыли полицейские. Вскоре после этого 31-летний мужчина достал предмет, похожий на гранату, выдернул кольцо и начал угрожать правоохранителям и своей возлюбленной.

При попытке обезвредить дебошира, он бросил гранату на пол, от чего раздался хлопок. Граната оказалась страйкбольной. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД по Ярославской области