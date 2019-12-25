Политик отметил, что сотрудников милиции в Белоруссии намного больше, чем преподавателей в университетах.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты. Мнением он поделился в интервью журналу Le Figaro.

Он рассказал, что поддерживает политику покупки валюты и неуплаты налогов для ослабления экономики. Цепкало заявил, что протестующие должны настолько ослабить основы режима Лукашенко до такой степени, чтобы он больше не мог платить милиционерам заработную плату. Политик отметил, что сотрудников милиции в Белоруссии намного больше, чем преподавателей в университетах.

Цепкало признаёт, что эта стратегия приведёт к экономическому спаду. Он привёл в пример Польшу, которая в 80-е годы массовыми забастовками добивалась создания независимого профсоюзного движения. Цепкало заявил, что после этого Польша стала одной из самых развитых европейских стран.

Ранее Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению.