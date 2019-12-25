Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению

Белорусская сторона ожидает дальнейшего обсуждения переданного плана.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии передало России предложения по возобновлению транспортного сообщения между странами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Подчёркивается, что белорусская сторона ожидает дальнейшего обсуждения переданного плана.

Ранее супруга бывшего претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало заявила о том, что народ республики всегда хотел иметь хорошие отношения с россиянами. Женщина заметила, что Москва для Минска является крупным политическим и экономическим партнером, которого не хочется терять в любых условиях.