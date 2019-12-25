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Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению
Сегодня, 11:12
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matveyvn

Белоруссия передала России предложения по транспортному сообщению

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Белорусская сторона ожидает дальнейшего обсуждения переданного плана.

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии передало России предложения по возобновлению транспортного сообщения между странами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Подчёркивается, что белорусская сторона ожидает дальнейшего обсуждения переданного плана.

Ранее супруга бывшего претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало заявила о том, что народ республики всегда хотел иметь хорошие отношения с россиянами. Женщина заметила, что Москва для Минска является крупным политическим и экономическим партнером, которого не хочется терять в любых условиях.

Теги: авиасообщение, белоруссия, перелеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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