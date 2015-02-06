В Петербурге могут ввести "цензуру" рекламы в метро после скандала с депрессивным баннером

Также контроль планируют осуществлять относительно рекламы в витринах вдоль магистралей и напротив платформ.

В Петербурге могут ввести "цензуру" на поределённую рекламу в метрополитене и у любых ж/д платформ. Соответствующее обращение уже поступило в комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Инициативу предложили после недавней ситуации с баннерами сетей кондитерских в подземке. Висевшая прямо над рельсами реклама предлагала "шагнуть вперед". По словам представителей заведения, слоган не относился к тем, кто стоит на платформе, однако горожане неоднозначный PR-ход все же не оценили и баннеры пришлось убрать.

По словам депутат петербургского ЗакСа Алексея Цивилева, необходимо выработать в городе определенный механизм, за счёт которого власти смогут регулировать информацию на рекламных плакатах не только в метро, но и на витринах вдоль магистралей, и напротив платформ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ЗакС предложил МВД и Минздраву чаще обмениваться данными о пациентах ПНД.

Фото: Twitter (соцсеть заблокирована в РФ, признана нежелательной) / @mu_backup