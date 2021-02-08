В Петербурге ЗакС предложил МВД и Минздраву чаще обмениваться данными о пациентах ПНД

По словам депутата Вишневского, цель документа понятна, однако он нарушит федеральный закон о медицинской тайне. Он считает, что стоит заняться контролем за оборотом оружия.

Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении одобрили обращение к главе МВД Колькольцеву и министру здравоохранения Мурашко об обмене данными между министерствами.

Так сведения о пациентах с тяжёлыми психическими заболеваниями передаются из психоневрологического диспансера (ПНД) в МВД раз в год, при этом о смене места жительства полиции вообще не сообщается. Парламентарии хотят, чтобы обмен данными происходил раз в месяц или чаще. Они также упомянули трагедию в Ижевске, где пациент ПНД расстрелял 17 человек в гимназии.

По словам депутата Вишневского, цель документа понятна, однако он нарушит федеральный закон о медицинской тайне. Он считает, что стоит заняться контролем за оборотом оружия. При этом большинство парламентариев одобрили инициативу.

Ранее в Петербурге одобрили изменения в бюджете на 2022 год, сократив траты на метро на 17 млрд рублей.При этом, согласно поправке губернатора, будет увеличен резервный фонд на 6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

