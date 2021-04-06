В Петербурге одобрили изменения в бюджете на 2022 год, сократив траты на метро на 17 млрд рублей

При этом, согласно поправке губернатора, будет увеличен резервный фонд на 6 млрд рублей.

Петербургский парламент 2 ноября утвердил во втором чтении корректировку бюджета на 2022 год. Депутаты приняли две поправки, одну из которых внёс губернатор Александр Беглов, а другую – бюджетно-финансовый комитет. В результате доходы выросли на 33 млрд рублей и составили 1 трлн 108 млрд рублей. Расходы были увеличены на 21 млрд и составили 1 трлн 66 млрд рублей. Дефицит сократился до 42 млрд.

Так, согласно поправке губернатора, будет увеличен резервный фонд на 6 млрд рублей. В этой же поправке прописана субсидия фонду "Победа". Именно через данный фонд, как сообщал ранее Смольный, финансируется восстановление Мариуполя.

Также, согласно корректировке бюджета, в 2022 году на 17 млрд рублей сократят расходы на строительство метрополитена. Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников объяснил это тем, что у подрядчика "нет мощностей" для строительства новый станций.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)