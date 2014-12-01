Петербуржцы попросили убрать из метро депрессивную рекламу кондитерской

Широкий резонанс вызвал слоган на билборде: "Для шага вперед".

Пользователи соцсетей активно обсуждают рекламу петербургских кондитерских в метрополитене. Билборд появился в том числе на станции "Комендантский проспект", фото опубликовал пользователь Twitter (соцсеть заблокирована в РФ, признана нежелательной).

Широкий резонанс вызвал слоган на билборде: "Для шага вперед". Многие нашли этот слоган неоднозначным, учитывая, где именно располагается плакат.

Как отметил пользователь Twitter, данный слоган способен подтолкнуть к импульсному действию, поэтому призвал убрать из метро такую рекламу.

Пользователи также начали сообщать, что кондитерская уже убирает со станций билборды.

Ранее адвокат рассказала о тонкостях новых правил для размещения рекламы в Интернете.

Фото: Twitter (соцсеть заблокирована в РФ, признана нежелательной) / @mu_backup