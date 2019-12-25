Адвокат рассказала о тонкостях новых правил для размещения рекламы в Интернете

Эксперт поделилась с Piter.tv мнением о поправках в Закон о рекламе, которые вступили в силу с 1 сентября 2022 года.

— В чем суть закона, и как он будет работать?

Суть закона о рекламе, точнее поправок последних, которые вступили в действие с первого сентября в том, что вся реклама, которая размещается в интернете на сегодняшний день, будь то контекстная реклама или таргетированная реклама, неважно где и как она размещена. теперь вся реклама подлежит учету и обязательной маркировке, с сопровождением информации о том, кто является рекламодателем. рекламодатель то есть это. Рекламодатель - это тот, кто производит, продает товары и услуги, то есть непосредственно заказчик. Она касается как рекламодателя, так и рекламораспространителя, то есть это рекламное агентство, это площадки, на которых размещаются рекламы и также у нас появляется два новых субъекта - это оператор рекламных данных и единый реестр - учет рекламы.

Единым реестром заведует у нас Hоскомнадзор. Туда предоставляются все данные, соответственно, по всей цепочке. Операторы рекламных данных на сегодняшний день не определены, есть только кандидаты, например, Вконтакте является кандидатом, ОЗОН является кандидатом, Яндекс является кандидатом и там несколько других компаний. Для того, чтобы стать оператором при главных данных необходимо как минимум иметь уставный капитал и не менее чем двести миллионов рублей.

— В чем сложность работы с учётом закона?

Пока непонятно, на самом деле, потому что нет еще никакой практики и, поскольку, у нас не утверждены операторы рекламных данных, то по большому счету система пока не работает так, как она будет работать никому еще непонятно. Ее запустили в тестовом режиме, примерно к октябрю нам обещают, что этих операторов рекламных данных утвердят для того, чтобы была хоть какая-то система.

Фактически, это должно выглядеть так: у нас есть рекламодатель, то есть обладатель товара или продукта, который хочется продать, у нас есть условный посредник - это агентство рекламное, площадки, на которых размещается реклама, это блогеры и у нас есть оператор рекламных данных, также у нас есть единый реестр. Основная масса скорее всего придется как раз на посредников, потому что рекламодатель может по договору с этим посредником переложить большую часть своих обязанностей именно на него. То есть переложить следующие обязанности по предоставлению информации о том, кто является рекламодателем, по предоставлению информации о том, что за реклама, креатив и тд, то есть это все нужно будет согласовывать заранее.

Выглядит это все таким образом, что все эти участники должны договориться между собой самостоятельно о том, кто дальше будет предоставлять информацию операторам рекламных данных. Оператор, непосредственно он формирует этот токен, которым сопровождается реклама, аккумулирует у себя всю информацию и по факту передает ее дальше в этот единый реестр. А вот эти вот частники, которые первоначально рекламодатели и рекламораспространители, они здесь, что-то сами делают, как-то распределяют обязанности между друг другом, потому что, например, если рекламодатель, обращается в яндекс для размещения рекламы, а потом яндекс обращается еще к кому-то для размещения там рекламного баннер или еще чего-то, то каждый из этих субъектов должен будет предоставить информацию операторов и делает каждый из них это по отдельности, либо они договариваются и возлагают эту обязанность, на кого-то одного. Соответственно, основная масса сложности и проблемы ляжет вот на этих посредников, то есть на рекламное агентство, как предполагает рынок рекламы, им придется набирать дополнительный штат людей, которые будут исполнять все обязательства, которые предусмотрены, так как там необходимо все - от данных на рекламодателя, договора, которые были заключены между всеми цепочками и после того, как реклама пройдет, соответственно, необходимо будет представлять факты о том, что реклама была размещена.

Также очень большой вопрос на сегодняшний день вызывает работа с блогерами, потому что если до этого прогревы, нативная реклама была понятно и проста, то есть не говорилось открыто, что я продаю что-то, то на сегодняшний день блогеры точно также, даже при нативной рекламе должны будут размещать вот этот вот токен: реклама того-то и того-то. Соответственно, рекламодателю придеться заключить с блогерами специальные договоры. Многие из нас знают, что блогеры, особенно небольшие, как правило, такие сделки не проводят.

— Когда новый закон начнет, действительно, чувствоваться и работать?

Мы почувствуем его где-то, наверное, только весной, потому что пока эта вся система запустится, пока она пройдет тестовый период, пока будет понятно каким образом это все работает и так далее. На сегодняшний день, даже в Росскомнадзоре дают комментарии на какие-то отдельные, частные вопросы, но так, чтобы можно было к кому-то обратиться, например, к специальному отделу, который этим занимается…. Пока такого нет. Поэтому все это только начинается, какой реализация будет, пока непонятно. Кроме того, что будут сложности вот у этих посредников и, скорее всего, дополнительные расходы, потому что оператор будет вправе взиматься плата за то, что он делал. То есть как раз за генерацию этих токенов, обработку информации, передачу информации в этот единый реестр.

Оператор персональных данных можно взимать плату за то, что он делает. Это и будут те самые, дополнительные расходы для рекламных агентств и рекламодателей.

— Каким образом можно подготовиться к соблюдению новых правил?

Прежде всего нужно пересмотреть те договоры, которые уже существуют с рекламораспространителями и с рекламными агентствами. Для того, чтобы большая часть обязанностей по информированию и включению данных в реестр переложить на посредников. Возможно, для рекламодателей это также увеличить стоимость услуг агентств, потому что теперь посредникам нужно будет больше времени и сил затрачивать на то, чтобы эту рекламу обрабатывать. Они должны будут предоставлять информацию до того, как они запустили рекламу и также отчитываться после того, как они эту рекламу запустили.

Посредникам, собственно говоря, понять каким образом они это будут делать и, наверное, оптимизировать свои расходы в дальнейшем. Расходы и затраты на верное количество времени и сил, потому что на сегодняшний день я знаю, что у рекламных агентств очень большие вопросы по бюджетам. Они расписывают просто миллионные бюджеты на исполнение этого закона.

С наибольшим профитом остаются операторы, как раз операторы рекламных данных, потому что это для них возможность заработать дополнительные деньги.

А во-вторых у них уже изначально подготовлена вся система для реализации этого закона для того, чтобы войти в статусе кандидата. На операторов рекламных данных необходимо иметь всю айтишную информационную структуру, которая бы позволяла им обрабатывать такие массивы данных, также позволяла бы генерировать эти токены, которые они потом выдают рекламораспространителю или рекламодателям. Поэтому необходимо просчитать временные затраты и финансовые именно для посредников.

Росскомнадзор говорит о том, что привлекать к ответственности не будут до марта 2023 года. Нигде пока нет специальной статьи предусматривающей ответственность за отсутствие маркировки. За несоблюдение закона скорее всего будет общеадминистративная ответственность. Также данный закон распространяется на блогеров, они точно также должны будут передавать информацию о рекламе, которую они берут. То есть, если к ним кто-то обращается: "Прокламируй мой товар там у себя в сторис"… Это все точно такая же реклама, как и баннеры, размещенные на странице яндекс, они точно также будут представлять подробный отчёт.

Ответственность за несоблюдение

На сегодняшний день ответственность за неисполнение, то есть какая то специальная ответственность неисполнение этих новых норм не предусмотрено, но существует ответственность за несоблюдение законодательства о рекламе.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена общая ответственность за несоблюдение законодательства о рекламе предполагает штрафы для физических лиц от двух до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц от четырех до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц от ста до пятисот тысяч рублей. Имеется в виду, юридическое лицо индивидуального предпринимателя в том числе. Если, соответственно, мы здесь говорим о рекламе, то можно предположить, что физических лиц здесь практически не существует, потому что реклама - это коммерческая деятельность.

Каким образом и будет ли введена дополнительная ответственность при несоблюдение законодательства в части маркировки рекламы и предоставления информации пока не понятно.

— К чему могут привести данные изменения? Какие плюсы и минусы нововведений?

Плюсы этого закона бесспорно есть для государства и для контролирующих органов. На сегодняшний день предполагается, что абсолютно вся реклама, которая существует в интернете будет четко прослеживаться. От рекламораспрастранителя, того кто дает рекламу, до непосредственно рекламы. Включая просто абсолютно всю информацию, вплоть до того, что до начала рекламы будут предоставляться те креативы, которые будут в этой рекламе использоваться. Соответственно, это сделает систему прозрачной.

Должно, по крайней мере, сделать систему прозрачной, то есть, если сейчас достаточно часто на просторах интернета выходит какая-то реклама, а по факту, когда потребитель обращается туда там мошенники. И отследить эту цепочку бывает крайне сложно, в этом большой плюс для государства, потому что к информация будет содержаться в едином реестре и к ней будет иметь доступ не только антимонопольная служба для контроля за соблюдения закона о рекламе, но также и налоговая служба для государства это возможность контролировать коммерческую деятельность и незаконную коммерческую деятельность, потому что очень долгое время она была бесконтрольной.

К сведениям содержащимся в этом едином реестре будет иметь доступ федеральная антимонопольная служба для контроля за соответствием закону о рекламе. Также к этим данным будет иметь доступ Федеральная налоговая служба для того, чтобы отслеживать и иметь доступ к этой информации, отслеживать незаконное предпринимательство в сети. Долгое время пока не существовало контроля в сети был достаточно большой оборот, который проходил мимо налогов государства, поэтому это бесспорный плюс для бюджета.

Также это бесспорный плюс для потребителя, потому что им теперь будет понятно. То есть, поскольку, эту цепочку будет легко отследить, то им будет понятно на кого жаловаться и кто виноват в некачественных товарах, потому что опять же поскольку не было контроля, непонятно кто на той стороне тебе, что-то продает. В принципе, возможно, это сделает рынок чище.

Минусом, естественно, является тот объем работы, которую теперь придеться проводить рекламодателю и посреднику. С точки зрения предполагаемой пользы для общества, да, этот закон должен нести в себе плюсов больше, чем минус.

Вопрос будет только в том, каким образом он будет на самом сейчас реализован, как подготовлена и реализована сама система, а также в том, как будет осуществляться контроль за исполнением.

Говоря про реализацию, во-первых, возможно, что это повысит стоимость товаров и услуг, потому что расходы на реализацию этого закона, это же тоже косвенные расход. Во-вторых, пользователь-потребитель будет четко видеть, что это реклама, и кто является первичным заказчиком этой рекламы, то есть, чей товар, либо услугу он приобретает.

То есть, если до этого у блоггера заказывали рекламу, и она была вроде бы как нативной. То есть он выставлял свой продукт, как офигенную вещь, пользователь покупал и понимал, что это развод, то на сегодняшний день такой блогер должен будет повесит вот эту вот маркировку о том, что это является рекламой. И, на самом деле, с точки зрения реализации закона здесь будет большой вопрос. Ведь у нас реклама - это все, что направлено на привлечение внимания и повышение спроса. Нативная реклама — это хороший маркетинговый инструмент и здесь будет вопрос, будет ли это считаться рекламой?

Материал подготовила Анастасия Покровская для Piter.tv