Центробанк уточнил правила проверки переводов через СБП на мошенничество

Банк России уточнил порядок проверки переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на признаки мошеннических операций. Согласно новым правилам, контроль будет применяться только к операциям на сумму от 200 тысяч рублей, которые клиенты совершают получателям, с которыми не переводили деньги как минимум полгода.

Как пояснили в Управлении по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, речь идет не о массовом контроле всех транзакций, а о целевой проверке ситуаций, наиболее часто используемых мошенниками. Основное внимание будет уделяться сценарию, когда клиент сначала переводит деньги самому себе на счет в другом банке, а затем сразу направляет крупную сумму постороннему лицу.

Именно такая схема часто используется злоумышленниками, которые убеждают жертв "спасти" средства от мнимых несанкционированных операций. При этом под проверку попадает не перевод самому себе, а последующая операция по переводу другому физическому лицу. Новый порядок направлен на защиту граждан от финансовых мошенников без создания излишних препятствий для обычных банковских операций.

Фото: Piter.TV