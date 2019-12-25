Центробанк отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом сообщает сайт регулятора. В рейтинге активов он занимал 312-е место в РФ.
Решение ЦБ обусловлено тем, что банк нарушала законы, которые регулируют деятельность банков на территории России. Отмечается, что с 2017 года банк был убыточен. План восстановления финансовой устойчивости кредитной организации многократно направлялся Центральным банком на доработку.
В связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми.
цитата из сообщения Центробанка
При этом бенефициар Евроазиатского инвестбанка и подконтрольные ему компании ни раз оказывались втянуты в судебные разбирательства. Подчёркивается, что перспектив в дальнейшей деятельности у банка не было.
Ранее мы рассказывали, что в России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных.
Фото: pixabay.com
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