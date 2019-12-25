Перспектив в дальнейшей деятельности у банка не было.

Центробанк отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом сообщает сайт регулятора. В рейтинге активов он занимал 312-е место в РФ.

Решение ЦБ обусловлено тем, что банк нарушала законы, которые регулируют деятельность банков на территории России. Отмечается, что с 2017 года банк был убыточен. План восстановления финансовой устойчивости кредитной организации многократно направлялся Центральным банком на доработку.

В связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми. цитата из сообщения Центробанка

При этом бенефициар Евроазиатского инвестбанка и подконтрольные ему компании ни раз оказывались втянуты в судебные разбирательства. Подчёркивается, что перспектив в дальнейшей деятельности у банка не было.

Ранее мы рассказывали, что в России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных.

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