Граждане забирали из банков банкноты, чтобы запастись ими перед объявлением режима самоизоляции.

В России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В ноябре объём наличных упал на 41,9 миллиарда рублей. До этого месяца, начиная с марта, количество банкнот в обороте непрерывно росло. С марта по апрель граждане и бизнес забрали наличных на сумму более 1,2 миллиардов рублей.

Накануне в Центробанке сообщали, что граждане забирали из банков банкноты, чтобы запастись ими перед объявлением режима самоизоляции. Также регулятор рассказал, что накопленный запас наличных при отсутствии жёстких ограничений осенью помогли гражданам и бизнесу спокойнее пережить вторую волну пандемии.

Ранее Центробанк заявил о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года.

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