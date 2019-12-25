Новые ограничения и перевод сотрудников на удалёнку могут спровоцировать дальнейшее снижение потребительского спроса.

Центробанк заявил о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года, которую также называют "карантинной". Об этом говорят оперативные индикаторы первых трех недель ноября, сообщает регулятор.

Ключевые черты пандемийной модели потребления - рост трат на продовольствие и лекарства, при этом сокращение непродовольственных расходов. В Банке России подчёркивают, что введение новых ограничений и перевод сотрудников на удалённый режим работы могут спровоцировать дальнейшее снижение потребительского спроса.

Ранее Центробанк зафиксировал рекордный объем переводов в СНГ с 2018 года.

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