Центробанк заявил о возвращении россиян к модели потребления весны 2020 года, которую также называют "карантинной". Об этом говорят оперативные индикаторы первых трех недель ноября, сообщает регулятор.
Ключевые черты пандемийной модели потребления - рост трат на продовольствие и лекарства, при этом сокращение непродовольственных расходов. В Банке России подчёркивают, что введение новых ограничений и перевод сотрудников на удалённый режим работы могут спровоцировать дальнейшее снижение потребительского спроса.
Ранее Центробанк зафиксировал рекордный объем переводов в СНГ с 2018 года.
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