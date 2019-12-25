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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов в СНГ с 2018 года
Сегодня, 11:53
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matveyvn

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов в СНГ с 2018 года

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В Казахстане и Белоруссиии наблюдается увеличение объёмов переводов на 30%.

Центробанк зафиксировал рекордный объем переводов из России в СНГ с 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику регулятора.

Сообщается, что в третьем квартале 2018 года из РФ в страны содружества перевели 2,2 миллиарда долларов. Общий объём переводов за аналогичный период этого года - 2,3 миллиарда долларов.

В Казахстане и Белоруссии наблюдается увеличение объёмов переводов на 30%. Аналитики отмечают, что это связано с реализацией отложенного спроса, так как экономика полноценно возобновилась после пандемии.

Ранее мы писали, что банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней.

Фото: pixabay.com

Теги: денежные переводы, снг, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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