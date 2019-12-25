Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Максимальный срок приостановки транзакции - пять дней.

Ассоциация банков России предлагает блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней, если клиент подозревает, что получатель занимается мошенничеством. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект закона, который ассоциация планирует направить в Центробанк.

Подчёркивается, что сейчас для избежания мошенничества нельзя препятствовать снятию или переводу похищенных денег с конечного или промежуточного счёта — так как нет законных оснований для блокировки средств, уже зачисленных на счёт злоумышленника. При этом банк не вправе отказать в обналичивании этих денег.

Законопроект предлагает позволить банкам расширить перечень действий в борьбе с мошенничеством, если клиент сообщает, что с его средствами проводятся подозрительные средства. Клиент должен сообщить об этом в банк не позднее, чем через день после проведения операции. Максимальный срок приостановки транзакции - пять дней.

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