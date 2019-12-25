Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в рамках прямой линии с населением региона. Чиновник не исключил, что властям придется вводить более жесткие ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Это произойдет, если жители и представители бизнес-индустрии не захотят соблюдать уже установленные правила.
Мы призываем всех и особенно бизнес – если вы хотите через месяц работать, извольте соблюдать те правила, которые установлены, к которым мы вернулись
Артур Парфенчиков, глава Карелии
Напомним, что в регионе с 16 ноября действуют дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса. Население старше 65 лет отправлено на самоизоляцию. Они могут посещать магазины, банки, почтовые отделения, парикмахерские только в период с 8 до 11 часов утра по будням.
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Фото: Piter.tv
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