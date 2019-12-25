В Приозерске со стрельбой задержали пьяного водителя на "ВАЗе"

В результате стрельбы никто не пострадал.

Днем в среду, 21 октября, сотрудники ГИБДД со стрельбой задержали в Приозерске Ленобласти нетрезвого водителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, нарушающий правила дорожного движения "ВАЗ" попытались остановить еще на Красноармейской улице, но водитель упорно продолжал поездку.

За нарушителем отправились в погоню, на 140-м километре трассы А-121 инспекторы сделали предупредительный выстрел из табельного оружия, затем несколько раз выстрелили по колесам машины. Автомобиль остановили, водителем оказался пьяный 41-летний житель республики Карелия. В отношении мужчины составили сразу четыре административных протокола.

Ранее мы писали, что прокуратура и суд отлучили от руля петербуржца с подорванным здоровьем.

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