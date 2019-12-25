Прокуратура и суд отлучили от руля петербуржца с подорванным здоровьем

Мужчина имел медицинские противопоказания к вождению.

Прокуратура и Ленинский райсуд Петербурга отлучили от руля местного автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство обратилось в суд с иском о прекращении действия прав мужчины на управление транспортным средством.

В ходе проверок выяснилось, что петербуржец с автомобильными правами вместе с этим имел заболевания, не позволяющие садиться за руль. Кроме того, здоровье водителя ухудшилось, а значит управление машиной могло с большой вероятностью привести к ДТП. Суд удовлетворил иск прокурора, водителя лишили прав.

Также мы рассказывали, что петербуржца осудили на пять лет за смертельное ДТП в Петергофе.

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