Петербуржца осудили на пять лет за смертельное ДТП в Петергофе

В загоревшейся после столкновения легковушке погиб от отравления углекислым газом пассажир.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор горожанину Станиславу Кравченко, признанному виновным в нарушении ПДД и смертельной аварии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В сентябре прошлого года Кравченко, употребивший сразу алкоголь и наркотики, сел за руль своего "БМВ" и поехал по ночному Петергофу, на заднем сидении у мужчины был еще и пассажир. На Санкт-Петербургском шоссе автомобилист разогнался до 100 км/ч, хотя на участке разрешалась скорость не выше 60 км/ч и утратил контроль над иномаркой – машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом "Волгабас". В результате удара иномарка загорелась, пассажир легковушки умер на месте от отравления продуктами горения.

В суде Кравченко полностью признал вину и раскаялся в содеянном, также мужчина добровольно возместил материальный ущерб и моральный вред. В колонии общего режима мужчина проведет пять лет и три месяца, кроме того, суд лишил автомобилиста прав на два года.

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