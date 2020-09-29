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Видео: водитель авто влетел на скорости в велосипедиста в Приморском районе

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Автомобиль протащил его на бампере несколько метров.

Вчера вечером, 28 сентября, легковой автомобиль сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть. Момент столкновения попал на видео. 

Инцидент произошел на пересечении Вербной и Афонской улиц. На кадрах видно, что велосипедист не слез со своего транспортного средства, а решил переехать дорогу. В этот момент на полной скорости его снес автомобиль. 

По словам очевидцев, пострадавший остался жив. О его состоянии не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Малой Балканской столкнулись три иномарки. 

Видео: Piter.TV

Теги: велосипедист, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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