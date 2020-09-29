Видео: водитель авто влетел на скорости в велосипедиста в Приморском районе

Автомобиль протащил его на бампере несколько метров.

Вчера вечером, 28 сентября, легковой автомобиль сбил велосипедиста, когда тот пересекал проезжую часть. Момент столкновения попал на видео.

Инцидент произошел на пересечении Вербной и Афонской улиц. На кадрах видно, что велосипедист не слез со своего транспортного средства, а решил переехать дорогу. В этот момент на полной скорости его снес автомобиль.

По словам очевидцев, пострадавший остался жив. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Малой Балканской столкнулись три иномарки.

Видео: Piter.TV