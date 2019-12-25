Одна из причин - коронавирусные ограничения.

Центробанк отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт во втором квартале 2020 года. Об этом говорят новые опубликованные данные Банка России.

Отмечается, что количество депозитных карт сократилось в 2020 году на 4,5 миллиона единиц. Это рекордный показатель за последние пять лет. Количество банковских карт за пять лет упало на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последнее подобное резкое снижение было зафиксировано в 2015 году — во время финансового кризиса. Тогда россияне перестали пользоваться четырьмя миллионами банковских карт.

Эксперты связывают с сокращением использования банковский карт ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Среди них, например, более жёсткие условия для выдачи кредитных карт. Также один из факторов влияния — серьёзное насыщение картами на рынке. Например, по расчётам на одного трудоспособного россиянина приходится в среднем по три карты — одна основная и две "на всякий случай".

Ранее мы писали, что в России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам.