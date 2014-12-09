В ЦБ хотят четко определить наказание для преступников, пользующихся методом социальной инженерии.

Центробанк России предложил изменить Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников, которые используют социальную инженерию для обмана банковских клиентов. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили в пресс-службе регулятора. В ведомстве напомнили, что за прошлый год количество таких преступлений увеличилось практически в два раза (на 88 процентов) по сравнению с 2019 годом.

Все другие формы хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, квалифицируются по общей норме — статье 159 УК, поэтому отдельно изменять часть шестую, устанавливающую квалифицированный признак к части пятой, нецелесообразно. Александр Иноядов, руководитель уголовной практики "BMS Law Firm"

Преступления с использованием метода социальной инженерии в России сейчас квалифицируются по нескольким статьям УК РФ. Иногда действия попадают под часть 6 статьи 159 (о мошенничестве). В данном случае наказание для преступников составит до шести лет лишения свободы. Глава Центра финансовой культуры Елена Феоктистова полагает, что УК РФ содержит все статьи, по которым можно квалифицировать то или иное действие нарушителей.

В Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории.

Фото: Piter.tv