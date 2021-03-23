В Петербурге поймали мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории

Аферисты могли обмануть порядка 600 человек.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти и Росгвардия задержала троих участников мошеннической группы. Как рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, аферисты промышляли продажей туристических путёвок в несуществующие санатории.

По оперативным данным, мошенники создали десяток сайтов и страниц в соцсетях, на которых предлагали раннее бронирование в санаториях и пансионатах России и государств ближнего зарубежья. Потенциальных отдыхающих привлекали большими скидками за дистанционную оплату. Как выяснилось, сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами, а предложенные курортные учреждения не существовали или прекратили деятельность.

Стоимость липовых путевок варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей, мошенники общались с клиентами с фейковых страниц санаториев и отправляли на почту потерпевших электронные ваучеры с подтверждением оплаты проживания. Получали пострадавшие и договор, который имитировал подлинный документ. Деньги клиентов поступали на расчетные счета фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, затем похищались.

Уже установлены 11 эпизодов обмана жителей Петербурга и Ленобласти, общее количество потерпевших может достигать шестисот человек. Возбуждены уголовные дела, злоумышленников заключили под стражу.

Ранее мы писали, что мошенники из Петербурга заставляли пенсионеров сбрасывать им деньги из окна.

Видео: пресс-служба ГУ МВД