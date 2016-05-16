  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Центральный район украсили к Новому году
Сегодня, 10:08
145
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Центральный район украсили к Новому году

0 0

На тротуарах появились вазоны с яркими елочными украшениями.

Центральный район преобразился к Новому году. 20 декабря на главной елке Петербурга, которую установят в ближайшие дни на Дворцовой площади, зажгутся огоньки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

Проезжую часть украсили игрушки и гирлянды. На тротуарах установили вазоны с яркими елочными украшениями. В парках на деревьях засветились звезды.

Украшения отлично гармонируют с архитектурой исторического центра и классической подсветкой зданий. 

Пресс-служба администрации Центрального района

Напомним, что в Санкт-Петербурге 5 декабря губернатор Александр Беглов дал старт девятой благотворительной акции "Дерево желаний". В рамках этой акции на праздничной елке вместе с украшениями развешаны открытки с новогодними пожеланиями детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, являются членами многодетных или малообеспеченных семей, а также имеют ограничения по здоровью. "Дерево желаний" помогает исполнить мечты этих детей и создает атмосферу праздника и доброты.

Ранее на Piter.tv: петербургский "Праздник новогодней елки" посетят 260 тыс. школьников.

Фото: Телеграм / Центр. НОВОСТИ

Теги: дворцовая площадь, новый год, украсили город, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии